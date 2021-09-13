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حزن وجدل على المنصات المصرية لوفاة طالب دفعه لص من القطار

خيم الحزن على محافظة الغربية في مصر بعد ما لقي الطالب أمجد الرفاعي (17 عاما) مصرعه إثر سقوطه من قطار المنصورة المحلة أثناء ملاحقته لصا سرق هاتفه، ليدفعه اللص من أحد الأبواب المفتوحة أثناء سير القطار.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202104:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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