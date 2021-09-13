أثارت واقعة اعتداء تعرض لها راكب قطار أمام ابنته من قبل كمسري (محصل تذاكر) قبل أيام ضجة واسعة في مصر وردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم (كمسري منوف).
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حزن وجدل على المنصات المصرية لوفاة طالب دفعه لص من القطار
خيم الحزن على محافظة الغربية في مصر بعد ما لقي الطالب أمجد الرفاعي (17 عاما) مصرعه إثر سقوطه من قطار المنصورة المحلة أثناء ملاحقته لصا سرق هاتفه، ليدفعه اللص من أحد الأبواب المفتوحة أثناء سير القطار.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202104:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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