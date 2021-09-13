حزن وجدل على المنصات المصرية لوفاة طالب دفعه لص من القطار

قال محافظ مصري سابق إن وزير النقل كامل الوزير هو أحد المتسببين في قتل الأرواح البريئة على قضبان السكك الحديدية، وذلك تعقيبًا على تصريحات أرجع فيها الوزير كثرة الحوادث إلى عناصر متطرفة وإثارية.