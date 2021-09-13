انتقل الى المحتوى
البث الحي
05:43

من برنامج: هاشتاج

فلسطينيون يتهمون إسرائيل باستغلال اعتقال الأسرى لتخوين العرب

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمكان العثور على أول أسيرين قبضت عليهما قوات الاحتلال، وقالوا إنهما اعتقلا خلال تمشيط مروحية إسرائيلية وطائرة مسيرة المنطقة بحثًا عنهما ولم تكن هناك أي وشاية.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

استياء واسع على مواقع التواصل بعد اعتقال أسيرين جديدين

03:28
(الجزيرة)

مسيرات فلسطينية حاشدة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال

04:15
(الجزيرة)

المشهد السياسي التونسي يواصل إثارة الجدل بين المدونين

06:39
(الجزيرة)

بعد تعيينه وزيرا للإعلام.. جورج قرداحي يثير الجدل والسخرية على مواقع التواصل

01:07
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

استياء واسع على مواقع التواصل بعد اعتقال أسيرين جديدين

03:28
(الجزيرة)

مسيرات فلسطينية حاشدة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال

04:15
(الجزيرة)

المشهد السياسي التونسي يواصل إثارة الجدل بين المدونين

06:39
(الجزيرة)

بعد تعيينه وزيرا للإعلام.. جورج قرداحي يثير الجدل والسخرية على مواقع التواصل

01:07
شاهد المزيد

حول هذه القصة

مصطفى البرغوثي: اعتقال الأسرى الفارين لا يمحو هزيمة منظومة إسرائيل الأمنية (فيديو)

رغم إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي فإن آثار عملية الهروب الناحجة التي تمت والتحدي الذي أثارته وروح الأمل والفرحة لدي الفلسطينين والعرب لن يؤثر فيها إعادة الاعتقال.

11/9/2021

لماذا لم يتمكن الأسرى “الفارون” من جلبوع في الوصول للضفة الغربية؟ محللون يجيبون

ثمة مؤشرات عدة تتصل بعدم قدرة الأسرى الفلسطينيين الأربعة الفارين من سجن جلبوع على الاختباء لمدة زمنية أطول، وتدل هذه المؤشرات على التعقيدات الأمنية وحالة التحشيد الاستخباراتي والتكنولوجي الإسرائيلي.

11/9/2021

أبو عبيدة: صفقة تبادل الأسرى ستشمل الأبطال الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم (فيديو)

تعهدت كتائب الشهيد (عز الدين القسام) الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بعدم إتمام أي صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل دون الأسرى الأربعة الذين أعادت الأخيرة اعتقالهم.

11/9/2021
المزيد من البرامج

القسام: لا صفقة تبادل للأسرى من دون أبطال “نفق الحرية”

(الجزيرة)

تونس.. حركة النهضة ترفض محاولات “انتهاك” الدستور

(الجزيرة)

الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

(الجزيرة)

وزير أمريكي: الإرهاب الداخلي أكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مجهول يشعل النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية (فيديو)

إدانة واسعة من قبل سكان مدينة مانشستر عقب إشعال النار في أحد المساجد (مواقع التواصل)

أربعة عوامل تزيد من خطر إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بفيروس كورونا مرة أخرى

لا تزال اللقاحات تقلل بشكل كبير من فرص إصابتك بـفيروس كورونا (رويترز)

طالبان تضع شروطا لتنظيم تعليم النساء في أفغانستان (فيديو)

عبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي الأفغاني (مواقع التواصل)

حارس غوانتانامو يكشف لـ”الجزيرة مباشر” تفاصيل اعتناقه الإسلام ودور السجين رقم 760 (فيديو)

ستيف وود، كان يعمل سجانا في معتقل غوانتانامو (الجزير مباشر)