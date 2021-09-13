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من برنامج: هاشتاج فلسطينيون يتهمون إسرائيل باستغلال اعتقال الأسرى لتخوين العرب

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمكان العثور على أول أسيرين قبضت عليهما قوات الاحتلال، وقالوا إنهما اعتقلا خلال تمشيط مروحية إسرائيلية وطائرة مسيرة المنطقة بحثًا عنهما ولم تكن هناك أي وشاية.

المصدر : الجزيرة مباشر