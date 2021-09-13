رغم إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي فإن آثار عملية الهروب الناحجة التي تمت والتحدي الذي أثارته وروح الأمل والفرحة لدي الفلسطينين والعرب لن يؤثر فيها إعادة الاعتقال.
05:43
من برنامج: هاشتاج
فلسطينيون يتهمون إسرائيل باستغلال اعتقال الأسرى لتخوين العرب
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمكان العثور على أول أسيرين قبضت عليهما قوات الاحتلال، وقالوا إنهما اعتقلا خلال تمشيط مروحية إسرائيلية وطائرة مسيرة المنطقة بحثًا عنهما ولم تكن هناك أي وشاية.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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