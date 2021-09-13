أعلن في لبنان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، حيث ضمت الحكومة 24 وزيرا، وذلك بعد مشاورات واتصالات شهدتها الساعات الماضية في محاولة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها.
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من برنامج: هاشتاج
بعد تعيينه وزيرا للإعلام.. جورج قرداحي يثير الجدل والسخرية على مواقع التواصل
أثار تعيين الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وزيرا للإعلام في الحكومة الجديدة نقاشا وسخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وخارجها.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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