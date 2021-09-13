حملة التوقيفات وحظر السفر بحق قضاة ونواب ورجال أعمال و”التطهير” التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد تثير العديد من ردود الفعل السلبية.
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من برنامج: هاشتاج
تونس.. وقفة تضامنية لدعم النائب ياسين العياري
نظم ناشطون وحقوقيون في تونس العاصمة وقفة تضامنية مع النائب ياسين العياري المضرب عن الطعام والموقوف منذ 30 من يوليو/تموز الماضي، على خلفية تدوينات له انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد والجيش.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202104:01 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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