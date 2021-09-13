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من برنامج: هاشتاج تونس.. وقفة تضامنية لدعم النائب ياسين العياري

نظم ناشطون وحقوقيون في تونس العاصمة وقفة تضامنية مع النائب ياسين العياري المضرب عن الطعام والموقوف منذ 30 من يوليو/تموز الماضي، على خلفية تدوينات له انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد والجيش.

المصدر : الجزيرة مباشر