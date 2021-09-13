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تونس.. وقفة تضامنية لدعم النائب ياسين العياري

نظم ناشطون وحقوقيون في تونس العاصمة وقفة تضامنية مع النائب ياسين العياري المضرب عن الطعام والموقوف منذ 30 من يوليو/تموز الماضي، على خلفية تدوينات له انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد والجيش.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202104:01 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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تزايد القلق على الحقوق والحريات في تونس، بعد اعتقال البرلماني والمدون الشهير ياسين العياري والإعلان عن فتح تحقيق في مزاعم أعمال عنف من جانب أشخاص يحتجون على ما قام به الرئيس قيس سعيد.

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