أعلن في لبنان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، حيث ضمت الحكومة 24 وزيرا، وذلك بعد مشاورات واتصالات شهدتها الساعات الماضية في محاولة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها.
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من برنامج: هاشتاج
ميقاتي يتصدر مواقع التواصل في لبنان بعد إعلانه تشكيلة الحكومة
تصدر اسم نجيب ميقاتي مواقع التواصل في لبنان عقب الإعلان رسميا عن أعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسته، وكان مشهد بكاء ميقاتي في مقدمة كلمته هو الأكثر تداولا في لبنان.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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