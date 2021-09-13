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من برنامج: هاشتاج

ميقاتي يتصدر مواقع التواصل في لبنان بعد إعلانه تشكيلة الحكومة

تصدر اسم نجيب ميقاتي مواقع التواصل في لبنان عقب الإعلان رسميا عن أعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسته، وكان مشهد بكاء ميقاتي في مقدمة كلمته هو الأكثر تداولا في لبنان.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد 13 شهرا من الفراغ.. وميقاتي: لا تتضمن ثلثا معطلا (فيديو)

أعلن في لبنان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، حيث ضمت الحكومة 24 وزيرا، وذلك بعد مشاورات واتصالات شهدتها الساعات الماضية في محاولة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها.

10/9/2021

من برنامج: المسائية

لبنان.. نجيب ميقاتي يؤكد ضرورة الاستعجال في تشكيل الحكومة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وأنه لمس من الكتل النيابية اجماعا على الاستعجال في تشكيل الحكومة، كما أجرى استشارات مع الكتل النيابية لسماع وجهات نظرهم.

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