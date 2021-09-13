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من برنامج: هاشتاج

استياء واسع على مواقع التواصل بعد اعتقال أسيرين جديدين

سادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل بعد الإعلان عن اعتقال أسيرين جديدين -زكريا الزبيدي ومحمد عارضة- من مجموع الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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