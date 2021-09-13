استياء واسع على مواقع التواصل بعد اعتقال أسيرين جديدين

رغم إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي فإن آثار عملية الهروب الناحجة التي تمت والتحدي الذي أثارته وروح الأمل والفرحة لدي الفلسطينين والعرب لن يؤثر فيها إعادة الاعتقال.