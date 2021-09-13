رغم إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي فإن آثار عملية الهروب الناحجة التي تمت والتحدي الذي أثارته وروح الأمل والفرحة لدي الفلسطينين والعرب لن يؤثر فيها إعادة الاعتقال.
03:28
من برنامج: هاشتاج
استياء واسع على مواقع التواصل بعد اعتقال أسيرين جديدين
سادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل بعد الإعلان عن اعتقال أسيرين جديدين -زكريا الزبيدي ومحمد عارضة- من مجموع الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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