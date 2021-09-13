أثار تعيين الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وزيرا للإعلام في الحكومة الجديدة نقاشا وسخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وخارجها.
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من برنامج: هاشتاج
أول تصريح للوزير جورج قرداحي يثير جدلا بين المدونين في لبنان
اثار وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي جدلا لدى عودته إلى بيروت لتسلم مهامه، إذ انتقد المحللين الذين “حاكوا عبر وسائل الإعلام سيناريو تأليف الحكومة الجديدة على أيدي أحزاب سلطة المحاصصة”.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:59 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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