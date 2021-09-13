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أول تصريح للوزير جورج قرداحي يثير جدلا بين المدونين في لبنان

اثار وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي جدلا لدى عودته إلى بيروت لتسلم مهامه، إذ انتقد المحللين الذين “حاكوا عبر وسائل الإعلام سيناريو تأليف الحكومة الجديدة على أيدي أحزاب سلطة المحاصصة”.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:59 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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أعلن في لبنان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، حيث ضمت الحكومة 24 وزيرا، وذلك بعد مشاورات واتصالات شهدتها الساعات الماضية في محاولة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها.

10/9/2021
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