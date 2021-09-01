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من برنامج: هاشتاج

مقارنة بين قادة الانسحاب الأمريكي والسوفيتي من أفغانستان

أثارت صورة الجنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 82 الحمولة جوا وهو آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان ردود فعل واسعة خاصة بعد أن قارن ناشطون بينه وصورة الجنرال جورموف آخر جندي سوفيتي غادر أفغانستان عام 1989.
1/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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الولايات المتحدة تعلن استكمال انسحاب قواتها من أفغانستان

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قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إن هناك عواقب إذا أخرت إدارة بايدن سحب قواتها من أفغانستان، في وقت لمّح فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال مد موعد الانسحاب المقرر في 31 أغسطس/آب الجاري

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