أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان، وذلك بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة.
02:36
من برنامج: هاشتاج
مقارنة بين قادة الانسحاب الأمريكي والسوفيتي من أفغانستان
أثارت صورة الجنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 82 الحمولة جوا وهو آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان ردود فعل واسعة خاصة بعد أن قارن ناشطون بينه وصورة الجنرال جورموف آخر جندي سوفيتي غادر أفغانستان عام 1989.
1/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
شاهد المزيد