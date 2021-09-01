البث الحي
02:53

من برنامج: هاشتاج

تفاعل رواد التواصل مع سيطرة طالبان على مطار كابل

بث ناشطون على منصة تويتر صورا لدخول قادة من حركة طالبان وكتيبة بدر 313 التابعة لها والمسؤولة عن حماية أمن المطار إلى مطار حامد كرزاي في العاصمة كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية نهائيا من أفغانستان.
1/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

مقارنة بين قادة الانسحاب الأمريكي والسوفيتي من أفغانستان

02:36
(الجزيرة)

بريطانيا ترفض استقبال مترجمين أفغان عملوا مع قواتها

02:07
(الجزيرة)

“كريس دوناهو” الاسم الأكثر تداولا على منصات التواصل العالمية

10:32
(الجزيرة)

تدوينة لحساب “الحدث اليمني” تثير غضب المدونين السعوديين

01:56
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

مقارنة بين قادة الانسحاب الأمريكي والسوفيتي من أفغانستان

02:36
(الجزيرة)

بريطانيا ترفض استقبال مترجمين أفغان عملوا مع قواتها

02:07
(الجزيرة)

“كريس دوناهو” الاسم الأكثر تداولا على منصات التواصل العالمية

10:32
(الجزيرة)

تدوينة لحساب “الحدث اليمني” تثير غضب المدونين السعوديين

01:56
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

البيت الأبيض: لن نتعجل الاعتراف بحكومة طالبان

(الجزيرة)

مقارنة بين قادة الانسحاب الأمريكي والسوفيتي من أفغانستان

(الجزيرة)

ما أولويات حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان؟

(الجزيرة)

تقييم أداء طالبان وقرب تشكيل الحكومة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد تسليم “أقنجي” للجيش التركي.. تعرف على “عبقري المسيرات” سلجوق بيرقدار

المهندس والطيار التركي سلجوق بيرقدار (صحف)

مع الحكيم.. تعرف على فوائد الشاي الأخضر (فيديو)

يعد الشاي المشروب الثاني الأكثر استهلاكا في العالم بعد الماء

أفغانستان.. إليك حقيقة فيديو إعدام طالبان شخصا بواسطة طائرة

مسلحو حركة طالبان في مطار العاصمة الأفغانية (رويترز)

رصد التسرب النفطي في ميناء بانياس الذي ينتشر باتجاه قبرص

رصد التسرب النفطي في ميناء بانياس (مواقع التواصل)