02:53

من برنامج: هاشتاج تفاعل رواد التواصل مع سيطرة طالبان على مطار كابل

بث ناشطون على منصة تويتر صورا لدخول قادة من حركة طالبان وكتيبة بدر 313 التابعة لها والمسؤولة عن حماية أمن المطار إلى مطار حامد كرزاي في العاصمة كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية نهائيا من أفغانستان.

المصدر : الجزيرة مباشر