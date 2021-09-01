أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الدكتور محمد نعيم أن هناك لجنة تعمل الآن على دراسة الوضع في مطار كابل بعد الدمار الكبير الذي حدث في الأجهزة والمعدات داخله.
02:53
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تفاعل رواد التواصل مع سيطرة طالبان على مطار كابل
بث ناشطون على منصة تويتر صورا لدخول قادة من حركة طالبان وكتيبة بدر 313 التابعة لها والمسؤولة عن حماية أمن المطار إلى مطار حامد كرزاي في العاصمة كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية نهائيا من أفغانستان.
1/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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