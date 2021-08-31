“كريس دوناهو” الاسم الأكثر تداولا على منصات التواصل العالمية

أعلنت الولايات المتحدة تعليق وجودها الدبلوماسي في أفغانستان والقيام بعملياتها انطلاقًا من الدوحة، بينما قالت فرنسا إن طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا لإدارة مطار كابل.