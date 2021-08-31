أعلنت الولايات المتحدة تعليق وجودها الدبلوماسي في أفغانستان والقيام بعملياتها انطلاقًا من الدوحة، بينما قالت فرنسا إن طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا لإدارة مطار كابل.
10:32
من برنامج: هاشتاج
“كريس دوناهو” الاسم الأكثر تداولا على منصات التواصل العالمية
يعتبر اسم كريس دوناهو الاسم الأكثر تداولا على منصات التواصل العالمية، وهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا وآخر عسكري أمريكي يغادر أفغانستان، وجرى تداول صورته على أنها رمز لنهاية الانسحاب الأمريكي.
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202106:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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