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“كريس دوناهو” الاسم الأكثر تداولا على منصات التواصل العالمية

يعتبر اسم كريس دوناهو الاسم الأكثر تداولا على منصات التواصل العالمية، وهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا وآخر عسكري أمريكي يغادر أفغانستان، وجرى تداول صورته على أنها رمز لنهاية الانسحاب الأمريكي.
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202106:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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