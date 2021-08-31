أعلنت الولايات المتحدة تعليق وجودها الدبلوماسي في أفغانستان والقيام بعملياتها انطلاقًا من الدوحة، بينما قالت فرنسا إن طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا لإدارة مطار كابل.
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بريطانيا ترفض استقبال مترجمين أفغان عملوا مع قواتها
كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن المترجمين الأفغان الذين عملوا مع قوات الجيش البريطاني المتواجدة في أفغانستان، لن يسمح لهم بدخول المملكة المتحدة بحجة أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي للبلاد.
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202106:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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