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من برنامج: هاشتاج بريطانيا ترفض استقبال مترجمين أفغان عملوا مع قواتها

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن المترجمين الأفغان الذين عملوا مع قوات الجيش البريطاني المتواجدة في أفغانستان، لن يسمح لهم بدخول المملكة المتحدة بحجة أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي للبلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر