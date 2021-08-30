البث الحي
01:42

من برنامج: هاشتاج

ناشطون يتضامنون مع مطالب للإفراج عن الصحفي المصري توفيق غانم

تضامن الناشطون على منصات التواصل مع مطالبات 20 مؤسسة صحفية وحقوقية للسلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي توفيق غانم تزامنا مع مرور 100 يوم في الحبس الاحتياطي.
30/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

تدوينة لحساب “الحدث اليمني” تثير غضب المدونين السعوديين

01:56
(الجزيرة)

مدونو مواقع التواصل يحيون الذكرى الـ 34 لاغتيال ناجي العلي

04:39
(الجزيرة)

غضب على مواقع التواصل العراقية بسبب مقتل فتاة

02:58
(الجزيرة)

ما الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي في أفغانستان؟

05:32
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

تدوينة لحساب “الحدث اليمني” تثير غضب المدونين السعوديين

01:56
(الجزيرة)

مدونو مواقع التواصل يحيون الذكرى الـ 34 لاغتيال ناجي العلي

04:39
(الجزيرة)

غضب على مواقع التواصل العراقية بسبب مقتل فتاة

02:58
(الجزيرة)

ما الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي في أفغانستان؟

05:32
شاهد المزيد

حول هذه القصة

بعد 100 يوم في الحبس الاحتياطي.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري توفيق غانم

أدانت منظمات حقوقية استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، وذلك بالتزامن مع إكماله 100 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، في مايو/أيار الماضي، والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.

29/8/2021

من برنامج: المسائية

“مراسلون بلا حدود” تطالب مصر بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الصحفي المصري المعتقل توفيق غانم، مشيرة إلى أن الإفراج عن غانم أمر ملحٌ حيث إنه لا يشكل أي تهديد لأمن الدولة المصرية.

المزيد من البرامج

محمد نعيم: نرحب بالتعاون دون المساس بسيادتنا الوطنية

(الجزيرة)

“الجزيرة مباشر” تلتقي محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في غوانتنامو

(الجزيرة)

التطورات السياسية والميدانية في أفغانستان

(الجزيرة)

مطالبات بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري توفيق غانم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الموريتاني ولد صلاحي لـ”الجزيرة مباشر”: تهديدي باختطاف أمي أصعب من جحيم غوانتانامو (فيديو)

محمدو ولد صلاحي المعتقل السابق في غوانتانامو (مواقع التواصل)
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

نورزان الشمري.. مقتل “حسناء بغداد” يهز العراق وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

نورزان الشمري أثار مقتلها غضب العراقيين (مواقع التواصل)

فاجعة تزلزل العراق.. أم تفقد أبناءها الأربعة في لمح البصر صعقا بالكهرباء (فيديو)

وقع الحادث الأليم عندما فرغت الأم من غسيل السجادة وطلبت مساعدة أبنائها الأربعة في نشرها (مواقع التواصل)