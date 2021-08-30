أدانت منظمات حقوقية استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، وذلك بالتزامن مع إكماله 100 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، في مايو/أيار الماضي، والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.
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من برنامج: هاشتاج
ناشطون يتضامنون مع مطالب للإفراج عن الصحفي المصري توفيق غانم
تضامن الناشطون على منصات التواصل مع مطالبات 20 مؤسسة صحفية وحقوقية للسلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي توفيق غانم تزامنا مع مرور 100 يوم في الحبس الاحتياطي.
30/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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