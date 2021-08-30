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من برنامج: هاشتاج مدونو مواقع التواصل يحيون الذكرى الـ 34 لاغتيال ناجي العلي

بنحو 40 ألف كاريكاتير رسمه خلال مسيرته الفنية، وعشرات المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية خلّد الفنان ناجي العلي أسمه بين الرموز الفلسطينية، ليلحي المدونون كل عام ذكرى اغتياله في لندن قبل 34 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر