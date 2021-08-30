لم تكن مأساة هذا الرجل سوى صورة من صور مآسْ عديدة كان يتعرض لها أهالي الجنوب اللبناني، لا سيما أهالي المخيمات الذين كانوا بالنسبة للكيان الصهيوني والسلطة اللبنانية البؤرة الحقيقية للثورة
04:39
من برنامج: هاشتاج
مدونو مواقع التواصل يحيون الذكرى الـ 34 لاغتيال ناجي العلي
بنحو 40 ألف كاريكاتير رسمه خلال مسيرته الفنية، وعشرات المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية خلّد الفنان ناجي العلي أسمه بين الرموز الفلسطينية، ليلحي المدونون كل عام ذكرى اغتياله في لندن قبل 34 عاما.
30/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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