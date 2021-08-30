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تدوينة لحساب “الحدث اليمني” تثير غضب المدونين السعوديين

أثارت تدوينة لحساب الحدث اليمني التابع لقناة الحدث، جدلا وغضبا بين المدونين السعوديين إذ وصفت محمد النقيب بالمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الجنوبية، وهو ما اعتبره المدونون اعترافا بالمجلس الجنوبي.
30/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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أثار تصريح لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتيا، عيدروس الزبيدي جدلا واسعا على منصات التواصل بعد حديثه لصحيفة الغارديان البريطانية عن سيطرة الحوثيين والمجلس الجنوبي على اليمن.

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