ارتفعت حصيلة القصف الحوثي على مدينة مأرب اليمنية إلى 3 قتلى من المدنيين بينهم طفل وأصيب العشرات بينهم 4 أطفال جراء هجوم صاروخي على الأحياء السكنية شمالي المدينة.
01:56
من برنامج: هاشتاج
تدوينة لحساب “الحدث اليمني” تثير غضب المدونين السعوديين
أثارت تدوينة لحساب الحدث اليمني التابع لقناة الحدث، جدلا وغضبا بين المدونين السعوديين إذ وصفت محمد النقيب بالمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الجنوبية، وهو ما اعتبره المدونون اعترافا بالمجلس الجنوبي.
30/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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