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من برنامج: هاشتاج تدوينة لحساب “الحدث اليمني” تثير غضب المدونين السعوديين

أثارت تدوينة لحساب الحدث اليمني التابع لقناة الحدث، جدلا وغضبا بين المدونين السعوديين إذ وصفت محمد النقيب بالمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الجنوبية، وهو ما اعتبره المدونون اعترافا بالمجلس الجنوبي.

المصدر : الجزيرة مباشر