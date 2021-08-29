حملة فلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء من الاحتلال

وثّقت كاميرات المراقبة، لحظات مرعبة لأطفال نجوا من الموت بعد سقوط كتلة أسمنتية ضخمة قبيل لحظات فقط من تحركهم، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لبرج سكني في مدينة غزة.