قال جيش الاحتلال اليوم الجمعة إنه أطلق النار على فلسطيني قرب مستوطنة عوفر وسط الضفة الغربية قرب مدينة رام الله بزعم محاولته تنفيذ هجوم، بينما أعلن إعلام إسرائيلي ومصادر فلسطينية استشهاده.
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حملة فلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء من الاحتلال
دشن ناشطون فلسطينيون حملة لاسترداد جثامين الشهداء، تطالب بضرورة التحرك الجاد والحاسم للضغط على الاحتلال والجهات المعنية للإفراج عن الجثامين التي يحتجزها منذ سنوات في مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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