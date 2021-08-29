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ما الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي بيرنارد هينري في أفغانستان؟

تساءل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي في أفغانستان مع أحمد مسعود شاه، الذي يقود معارضة مسلحة لحركة طالبان في ولاية وادي بانشير الأفغانية.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202106:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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