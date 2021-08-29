قالت حركة طالبان أمس السبت إنها ستعلن تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب عمليات الإجلاء التي تقوم بها الولايات المتحدة من نهايتها.
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من برنامج: هاشتاج
ما الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي بيرنارد هينري في أفغانستان؟
تساءل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي في أفغانستان مع أحمد مسعود شاه، الذي يقود معارضة مسلحة لحركة طالبان في ولاية وادي بانشير الأفغانية.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202106:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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