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دكتوراه فخرية لـ “محمد رمضان” تثير السخرية على منصات التواصل

تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر الدكتوراه الفخرية التي منحها المركز الثقافي الألماني في لبنان للفنان المصري محمد رمضان وسحبها منه بحس ساخر، مستعيدين عددا من مشاهده التمثيلية التي لا تناسب الدكتوراه.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:29 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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في 24 ساعة.. نهاية سريعة لـ”دكتوراه” محمد رمضان الفخرية تثير سخرية منصات التواصل المصرية

واجه الفنان المصري محمد رمضان أسرع نهاية دراماتيكية لشهادة “دكتوراه فخرية”، وذلك على غير عادة الاحتفاء بالمكرمين إذ سُحبت منه الشهادة بعد 24 ساعة فقط، وسببت ضجة كبيرة حولها وتشكيكًا في قيمتها.

28/8/2021
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