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من برنامج: هاشتاج دكتوراه فخرية لـ “محمد رمضان” تثير السخرية على منصات التواصل

تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر الدكتوراه الفخرية التي منحها المركز الثقافي الألماني في لبنان للفنان المصري محمد رمضان وسحبها منه بحس ساخر، مستعيدين عددا من مشاهده التمثيلية التي لا تناسب الدكتوراه.

المصدر : الجزيرة مباشر