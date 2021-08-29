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من برنامج: هاشتاج

تصريحات لرئيس الحكومة الليبية تثير غضبا واسعا في تونس

أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة غضبا واسعا في تونس بعدما قال إن الإرهاب جاء من الخارج وخصوصا من بعض الدول المجاورة، ما اعتبره ناشطون هجوما على السلطات التونسية.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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ليبيا.. التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية لإخراج المرتزقة

لا يملك المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية سوى 9 أشهر لمواجهة مشاكل وتحديات صعبة وبعضها مستعجلة لا تقبل التأجيل، إجراء الانتخابات المهمة الرئيسية للسلطة التنفيذية الجديدة.

ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: سحب المرتزقة مفتاح استقرار ليبيا (فيديو)

قال السفير ماجد عبد الفتاح ممثل جامعة الدول العربية لدي الامم المتحدة إن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا هو مفتاح استقرارها، فيما ذكر أن مجلس الأمن الدولي يمكنه وضع حد زمني لمفاوضات سد النهضة.

23/6/2021

من برنامج: المسائية

السفير ماجد عبد الفتاح: خروج المرتزقة مفتاح استقرار ليبيا

قال السفير ماجد عبد الفتاح المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك، إن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا هو مفتاح استقرارها، وإن مؤتمر برلين-2 خطوة إيجابية لعودة الاستقرار.

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