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من برنامج: هاشتاج تصريحات لرئيس الحكومة الليبية تثير غضبا واسعا في تونس

أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة غضبا واسعا في تونس بعدما قال إن الإرهاب جاء من الخارج وخصوصا من بعض الدول المجاورة، ما اعتبره ناشطون هجوما على السلطات التونسية.

المصدر : الجزيرة مباشر