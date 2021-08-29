لا يملك المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية سوى 9 أشهر لمواجهة مشاكل وتحديات صعبة وبعضها مستعجلة لا تقبل التأجيل، إجراء الانتخابات المهمة الرئيسية للسلطة التنفيذية الجديدة.
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من برنامج: هاشتاج
تصريحات لرئيس الحكومة الليبية تثير غضبا واسعا في تونس
أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة غضبا واسعا في تونس بعدما قال إن الإرهاب جاء من الخارج وخصوصا من بعض الدول المجاورة، ما اعتبره ناشطون هجوما على السلطات التونسية.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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