قال رئيس وكالة الفضاء الأوربية جوزيف أشباخر، اليوم الجمعة، إن وكالته تأمل في توظيف وإرسال أول شخص في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الفضاء.
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من برنامج: هاشتاج
مواقع التواصل تحتفي بلاعب مصر في الألعاب البارالمبية
احتفت مواقع التواصل بلاعب تنس الطاولة المصري إبراهيم حمدتو في بطولة الألعاب البارالمبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتستضيفها اليابان، وهو يلعب تنس الطاولة بفمه وساقيه.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:39 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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