استنكر ناشطون توجه الحكومة المصرية نحو سياسة إزالة المساحات الخضراء في أحياء العاصمة وبعض المحافظات. وندد أهالي حي المعادي في القاهرة بإزالة المشاتل الزراعية في الحي لإقامة محور مروري جديد.
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من برنامج: هاشتاج
مصر.. رواد التواصل يستنكرون هدم “قصر أندراوس”
استنكر رواد مواقع التواصل إزالة سلطات محافظة الأقصر لقصر توفيق باشا أندراوس، وتصاعد الجدل حول قضية حماية المباني التاريخية والتراثية المصرية إلى الواجهة.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:37 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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