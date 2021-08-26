مصر.. رواد التواصل يستنكرون هدم “قصر أندراوس”

استضافت حلقة المسائية، أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق في مصر، للحديث عن إزالة الحكومة لعدد من العقارات السكنية بمنطقة البساتين المجاورة للطريق الدائري في ظل خطة لتوسعة الطريق.