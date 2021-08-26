بعد انتاج فيلم الممر ومسلسل الاختيار والإعلان عن الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، واصلت شركة الإنتاج الفني المقربة من المخابرات المصرية تقديم أعمال فنية موالية لوجهة نظر السلطة.
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من برنامج: هاشتاج
مصر.. حالة من الجدل بسبب رسوم تصوير الأعمال الفنية في الشوارع
أثار قرار محافظة القاهرة فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية والإعلانات في الشوارع والأبنية الحكومية حالة من الجدل والرفض بين صناع ومحبي السينما في مصر، ما دفع المحافظ إلى التراجع عن القرار.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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