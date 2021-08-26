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من برنامج: هاشتاج مصر.. حالة من الجدل بسبب رسوم تصوير الأعمال الفنية في الشوارع

أثار قرار محافظة القاهرة فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية والإعلانات في الشوارع والأبنية الحكومية حالة من الجدل والرفض بين صناع ومحبي السينما في مصر، ما دفع المحافظ إلى التراجع عن القرار.

المصدر : الجزيرة مباشر