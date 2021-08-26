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من برنامج: هاشتاج ردود فعل واسعة لرسالة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك

“قد ما كانت الأم قوية حتضعف قدام اللي ببعملوه فيها”، عبارة من رسالة بعثت بها الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك (25 عاما)، والحامل بشهرها التاسع تكشف فيها عن مخاوفها من الولادة في ظروف غير إنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر