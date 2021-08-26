اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسمي (1) و (4) في سجن “جلبوع” بشكل مفاجئ، ونفذت حملة تفتيش قمعية واسعة فيهما، بينما يواصل 11 أسيرا معركة الأمعاء الخاوية رفضًا للاعتقال الإدا
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من برنامج: هاشتاج
ردود فعل واسعة لرسالة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك
“قد ما كانت الأم قوية حتضعف قدام اللي ببعملوه فيها”، عبارة من رسالة بعثت بها الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك (25 عاما)، والحامل بشهرها التاسع تكشف فيها عن مخاوفها من الولادة في ظروف غير إنسانية.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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