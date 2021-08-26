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ردود فعل واسعة لرسالة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك

“قد ما كانت الأم قوية حتضعف قدام اللي ببعملوه فيها”، عبارة من رسالة بعثت بها الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك (25 عاما)، والحامل بشهرها التاسع تكشف فيها عن مخاوفها من الولادة في ظروف غير إنسانية.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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