أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن استعداده لخوض عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى سقوط حكومته الائتلافية.
02:37
من برنامج: هاشتاج
تفاعل واسع على منصات التواصل مع مسيرة جنوب قطاع غزة
تفاعل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مع المسيرة التي شارك فيها مئات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس، وقمعتها قوات الاحتلال وسقط بها 14 مصابا بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:40 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
شاهد المزيد