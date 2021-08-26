أعربت حركة “النهضة” التونسية -صاحبة أكبر كتلة برلمانية- عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد” بعد قرار الرئيس قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، تمديد إجراءاته الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.
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احتدام الجدل بشأن تمديد الإجراءات الاستثنائية في تونس
يتواصل الجدل بين رواد مواقع التواصل بعد إعلان الرئيس لتونسي قيس سعيَد تمديد ما وصفها بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى في حين تنهي تونس شهرها الأول وهي من دون حكومة.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:39 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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