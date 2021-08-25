صرخ مواطن لبناني- في مقطع فيديو متداول- مهددًا بإحراق الصيدليات إذا لم يستطع الحصول على العلاج الخاص بأمه التي تعاني من مرضي الضغط والسكري.
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من برنامج: هاشتاج
وسم “المحتكر لا دين له” يتصدر منصات التواصل اللبنانية
تصدر وسم “المحتكر لا دين له” منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن ضبط أطنان من الأدوية مخبأة في مستودعات وسط وجنوب البلاد في وقت تعاني فيه نقصا حادا في الأدوية.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:15 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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