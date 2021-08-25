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وسم “المحتكر لا دين له” يتصدر منصات التواصل اللبنانية

تصدر وسم “المحتكر لا دين له” منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن ضبط أطنان من الأدوية مخبأة في مستودعات وسط وجنوب البلاد في وقت تعاني فيه نقصا حادا في الأدوية.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:15 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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