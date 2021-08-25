وسم “المحتكر لا دين له” يتصدر منصات التواصل اللبنانية

تداول ناشطون صورًا للطفلة اللبنانية جوري السيد -البالغة من العمر 10 أشهر- قالوا إنها توفيت اليوم الأحد بسبب عدم توفر الداوء اللازم لخفض حرارتها، بينما تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق بسبب تردي الأوضاع.