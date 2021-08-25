بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تناول فيه وضع الاقتصاد المصري، وكيف أن الاقتصاد الموازي أو ما يعرف بـ”الاقتصاد الأسود” يلتهم 40% من الاقتصاد.
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من برنامج: هاشتاج
مصر: قانون السايس يثير جدلا واسعا بعد بدء تطبيقه
أثار إعلان بدء العمل بـ“قانون السايس” في مصر موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأطلق رواد التواصل وسم قانون السايس، الذي عبر كثيرون من خلاله عن استيائهم من القانون.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:12 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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