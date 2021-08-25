03:09

من برنامج: هاشتاج مصر: قانون السايس يثير جدلا واسعا بعد بدء تطبيقه

أثار إعلان بدء العمل بـ“قانون السايس” في مصر موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأطلق رواد التواصل وسم قانون السايس، الذي عبر كثيرون من خلاله عن استيائهم من القانون.

المصدر : الجزيرة مباشر