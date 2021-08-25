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مصر: قانون السايس يثير جدلا واسعا بعد بدء تطبيقه

أثار إعلان بدء العمل بـ“قانون السايس” في مصر موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأطلق رواد التواصل وسم قانون السايس، الذي عبر كثيرون من خلاله عن استيائهم من القانون.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:12 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري المثير للجدل ردود فعل واسعة على منصات التواصل وقال كثيرون إن هذا كان متوقعا من السيسي الذي يعشق الظهور في دور القائد المنقذ.

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