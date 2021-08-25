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لبنان.. جدول أسعار المحروقات بعد خفض الدعم

أصدرت السلطات اللبنانية جدول أسعار المحروقات وفق آلية الدعم على 8 آلاف ليرة، بعد موافقة الحكومة على تخفيض دعم استيراد الوقود، ويتسبب شح المحروقات في انقطاع الكهرباء الأمر الذي يهدد العديد من القطاعات.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:14 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رفعت السلطات اللبنانية سعر صفيحة الوقود من 75 ألف ليرة لبنانية إلى 129 ألف ليرة، ويأتي هذا القرار بعد اجتماع عقد في القصر الرئاسي وتقرر خلاله استدانة الحكومة من المصرف المركزي لدعم استيراد المحروقات.

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