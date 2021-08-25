قال نقيب أصحاب الأفران في لبنان الشمالي طارق المير إن التسعير الجديد للوقود خطأ فادح، وإن 40% من الأفران في الشمال ستغلق أبوابها اليوم الإثنين.
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لبنان.. جدول أسعار المحروقات بعد خفض الدعم
أصدرت السلطات اللبنانية جدول أسعار المحروقات وفق آلية الدعم على 8 آلاف ليرة، بعد موافقة الحكومة على تخفيض دعم استيراد الوقود، ويتسبب شح المحروقات في انقطاع الكهرباء الأمر الذي يهدد العديد من القطاعات.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:14 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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