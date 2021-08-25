أعربت حركة “النهضة” التونسية -صاحبة أكبر كتلة برلمانية- عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد” بعد قرار الرئيس قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، تمديد إجراءاته الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.
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من برنامج: هاشتاج
جدل تونسي واسع بسبب تمديد التدابير الاستثنائية
سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل التونسية بعد أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيًد أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 من يوليو/تموز الماضي حتى إشعار آخر.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:14 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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