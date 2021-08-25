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من برنامج: هاشتاج

جدل تونسي واسع بسبب تمديد التدابير الاستثنائية

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل التونسية بعد أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيًد أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 من يوليو/تموز الماضي حتى إشعار آخر.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:14 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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أصدرت حركة النهضة التونسية بيانا نددت فيه بالمؤامرات التي تهدد أمن البلاد وأمن الرئيس التونسي، ودعت الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق وكشف المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس من أجل تحديد المسؤوليات.

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