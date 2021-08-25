تفاعل واسع مع تطورات أفغانستان على مواقع التواصل

حذرت طالبان، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة من عواقب في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب، مؤكدة من جهة ثانية أنها لن تعلن تشكيل أي حكومة قبل مغادرة هذه القوات.