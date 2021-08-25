كشف محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، الثلاثاء، عن الإطار العام لنظام الحكم في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا تغيير في موعد انسحاب القوات الأجنبية.
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تفاعل واسع مع تطورات أفغانستان على مواقع التواصل
قال قادة قمة السبع خلال قمة افتراضية طارئة إن شرعية أي حكومة في أفغانستان تعتمد على الوفاء بتعهداتها الدولية لضمان الاستقرار، وطالبوا طالبان بتأمين ممر آمن إلى خارج أفغانستان بعد 31 أغسطس/آب الجاري.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:13 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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