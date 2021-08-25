البث الحي
04:25

من برنامج: هاشتاج

تفاعل واسع مع تطورات أفغانستان على مواقع التواصل

قال قادة قمة السبع خلال قمة افتراضية طارئة إن شرعية أي حكومة في أفغانستان تعتمد على الوفاء بتعهداتها الدولية لضمان الاستقرار، وطالبوا طالبان بتأمين ممر آمن إلى خارج أفغانستان بعد 31 أغسطس/آب الجاري.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:13 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

مصر: قانون السايس يثير جدلا واسعا بعد بدء تطبيقه

03:09
(الجزيرة)

جدل تونسي واسع بسبب تمديد التدابير الاستثنائية

07:38
(الجزيرة)

لبنان.. جدول أسعار المحروقات بعد خفض الدعم

01:56
(الجزيرة)

وسم “المحتكر لا دين له” يتصدر منصات التواصل اللبنانية

04:15
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

مصر: قانون السايس يثير جدلا واسعا بعد بدء تطبيقه

03:09
(الجزيرة)

جدل تونسي واسع بسبب تمديد التدابير الاستثنائية

07:38
(الجزيرة)

لبنان.. جدول أسعار المحروقات بعد خفض الدعم

01:56
(الجزيرة)

وسم “المحتكر لا دين له” يتصدر منصات التواصل اللبنانية

04:15
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

طالبان تتوعد واشنطن في حال تأخير انسحاب قواتها من أفغانستان

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إن هناك عواقب إذا أخرت إدارة بايدن سحب قواتها من أفغانستان، في وقت لمّح فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال مد موعد الانسحاب المقرر في 31 أغسطس/آب الجاري

أفغانستان.. طالبان تحاصر بانشير وتحذر الولايات المتحدة وترهن تشكيل الحكومة بمغادرة الأمريكان

حذرت طالبان، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة من عواقب في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب، مؤكدة من جهة ثانية أنها لن تعلن تشكيل أي حكومة قبل مغادرة هذه القوات.

23/8/2021
المزيد من البرامج

مصر: قانون السايس يثير جدلا واسعا بعد بدء تطبيقه

(الجزيرة)

جدل تونسي واسع بسبب تمديد التدابير الاستثنائية

(الجزيرة)

لبنان.. جدول أسعار المحروقات بعد خفض الدعم

(الجزيرة)

وسم “المحتكر لا دين له” يتصدر منصات التواصل اللبنانية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد: رجل يتدلى من لعبة ملاهي على ارتفاع 15 مترا

كان الرجل يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث (مواقع التواصل)
مقالات

من هو الملا برادر؟

الملا برادر

كيف ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي طالبان على استعادة أفغانستان؟

طالبان استخدمت استراتيجية إعلامية حديثة وناجحة (أسوشيتدبرس)

“المحتكر لا دين له” يتصدر في لبنان بعد ضبط أطنان من الأدوية المخبأة (فيديو)

وزير الصحة اللبناني حمد حسن ضبط كميات كبيرة من الأدوية وعبوات حليب الأطفال المخبأة (مواقع التواصل)