البث الحي
02:34

من برنامج: هاشتاج

وزير أفغاني سابق عامل توصيل طعام بألمانيا

تداول رواد مواقع التواصل صورا لوزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، وهو يعمل عاملًا لتوصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:15 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

طالبان تحذر الولايات المتحدة من إبقاء قواتها في افغانستان

04:20
(الجزيرة)

أفغانية تنجب طفلتها على إحدى طائرات الإجلاء العسكرية

02:25
(الجزيرة)

توتر مرتقب في ولاية وادي بانشير شمالي أفغانستان

04:19
(الجزيرة)

جدل بشأن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري

02:52
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

طالبان تحذر الولايات المتحدة من إبقاء قواتها في افغانستان

04:20
(الجزيرة)

أفغانية تنجب طفلتها على إحدى طائرات الإجلاء العسكرية

02:25
(الجزيرة)

توتر مرتقب في ولاية وادي بانشير شمالي أفغانستان

04:19
(الجزيرة)

جدل بشأن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري

02:52
شاهد المزيد

حول هذه القصة

تطورات الوضع في أفغانستان.. أمريكا وألمانيا تنصحان رعاياهما بعدم التوجه لمطار كابل والاتحاد الأوربي يراقب

نصحت الولايات المتحدة وألمانيا، أمس السبت، رعاياهما في أفغانستان بعدم الذهاب إلى مطار كابل، وحذرتا من مخاطر أمنية مع احتشاد الآلاف سعيا إلى الفرار من البلاد بعد أسبوع من سيطرة حركة طالبان على البلاد.

21/8/2021
المزيد من البرامج

طالبان تتوعد واشنطن في حال تأخير انسحاب قواتها من أفغانستان

(الجزيرة)

حركة طالبان: النظام المستقبلي سيضم كل أطياف المجتمع

(الجزيرة)

طالبان تحذر الولايات المتحدة من إبقاء قواتها في افغانستان

(الجزيرة)

أفغانية تنجب طفلتها على إحدى طائرات الإجلاء العسكرية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة انقلاب ناقلة جند مدرعة في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي

الناقلة تعرضت للانقلاب أثناء تحميلها على ظهر شاحنة عسكرية (مواقع التواصل)

“تنذر بكارثة محققة”.. منظمة حقوقية تنشر رسالة مسربة من داخل سجن العقرب في مصر

سجن ليمان طرة في مصر (غيتي)

شاهد: رجل يتدلى من لعبة ملاهي على ارتفاع 15 مترا

كان الرجل يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث (مواقع التواصل)

الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (غيتي)