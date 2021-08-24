يعمل وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، عاملًا لتوصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.
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من برنامج: هاشتاج
وزير أفغاني سابق عامل توصيل طعام بألمانيا
تداول رواد مواقع التواصل صورا لوزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، وهو يعمل عاملًا لتوصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:15 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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