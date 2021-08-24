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من برنامج: هاشتاج طالبان تحذر الولايات المتحدة من إبقاء قواتها في افغانستان

حذرت حركة طالبان، الولايات المتحدة من عواقب في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب، مؤكدة من جهة ثانية أنها لن تعلن تشكيل أي حكومة قبل مغادرة هذه القوات.

المصدر : الجزيرة مباشر