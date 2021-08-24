أثارت قصة حب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري للأكل الحار تعاطف جماهير منصات التواصل الاجتماعي في مصر.
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جدل بشأن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي ليفربول الإنجليزي أعتذر عن عدم انضمام نجمه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب المصري نتيجة المخاوف من جائحة كورونا والقيود التي تفرضها بريطانيا على القادمين من مصر.
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:20 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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