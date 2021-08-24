جدل بشأن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنه غير مندهش من نجاح محمد صلاح في أن يصبح أول لاعب في النادي يحرز 20 هدفًا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش.