حذرت طالبان، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة من عواقب في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب، مؤكدة من جهة ثانية أنها لن تعلن تشكيل أي حكومة قبل مغادرة هذه القوات.
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توتر مرتقب في ولاية وادي بانشير شمالي أفغانستان
رغم عودة الهدوء إلى كابل، فإن ولاية وادي بانشير بشمال أفغانستان قد تشهد توترا في الأيام المقبلة مع رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها إلى حركة طالبان بشكل سلمي، بينما يحاصر مسلحو حركة طالبان الولاية.
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:19 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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