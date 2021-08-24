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أفغانية تنجب طفلتها على إحدى طائرات الإجلاء العسكرية

تداول رواد التواصل صورا لجهود الإجلاء من مطار كابل بأفغانستان، من بينها صورة لامرأة أفغانية أنجبت طفلتها على متن طائرة عسكرية أمريكية ضمن إحدى رحلات إجلاء الأفغان بمساعدة من أفراد الدعم الطبي.
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:17 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابل الساعين لمغادرة أفغانستان “أولوية قصوى” ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة.

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