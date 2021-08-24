أفغانية تنجب طفلتها على إحدى طائرات الإجلاء العسكرية

حملت حركة طالبان اليوم الأحد الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى التي تسود عمليات إجلاء عشرات آلاف الأفغان والأجانب من العاصمة الأفغانية، وذلك بعد أسبوع على سيطرة الحركة على البلاد.