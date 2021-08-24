قال مسؤول أمن حركة طالبان في مطار كابل إن الحركة تتوقع فتح المطار أمام الملاحة المدنية خلال أيام وكلفت الحركة كتيبة من قواتها الخاصة بمطار حامد كرزاي الدولي بالتعامل مع حالة الفوضى.
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أفغانية تنجب طفلتها على إحدى طائرات الإجلاء العسكرية
تداول رواد التواصل صورا لجهود الإجلاء من مطار كابل بأفغانستان، من بينها صورة لامرأة أفغانية أنجبت طفلتها على متن طائرة عسكرية أمريكية ضمن إحدى رحلات إجلاء الأفغان بمساعدة من أفراد الدعم الطبي.
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:17 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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