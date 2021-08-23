مدونون يستنكرون على السلطة الفلسطينية اعتقال خضر عدنان

اعتقلت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، في حين يجري التحقيق مع ناشطين على خلفية وقفة نُظِّمت، أمس السبت، وسط مدينة رام الله.