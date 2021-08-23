اعتقلت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، في حين يجري التحقيق مع ناشطين على خلفية وقفة نُظِّمت، أمس السبت، وسط مدينة رام الله.
04:12
من برنامج: هاشتاج
مدونون يستنكرون على السلطة الفلسطينية اعتقال خضر عدنان
اعتقلت السلطة الفلسطينية خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أثناء اعتصام للمطالبة بالإفراج عن معتقلي المنارة. وقال مغردون إن اعتقال عدنان يمثل اعتداء على الحريات العامة تمارسه السلطة الفلسطينية.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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