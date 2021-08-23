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مدونون يستنكرون على السلطة الفلسطينية اعتقال خضر عدنان

اعتقلت السلطة الفلسطينية خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أثناء اعتصام للمطالبة بالإفراج عن معتقلي المنارة. وقال مغردون إن اعتقال عدنان يمثل اعتداء على الحريات العامة تمارسه السلطة الفلسطينية.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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شقيق نزار بنات: نرفض اعتذار السلطة الفلسطينية وحسين الشيخ أحد مهندسي الاغتيال (فيديو)

أكد غسان بنات شقيق الناشط الراحل نزار بنات، أن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ ليس مطلوبًا منه الاعتذار بل مطلوبًا من الاعتراف باعتباره أحد مهندسي اغتيال شقيقه وهو أحد المتهمين.

25/7/2021

من برنامج: هاشتاج

اعتذار السلطة الفلسطينية عن مقتل نزار بنات يثير الجدل على منصات التواصل

أثارت تصريحات لحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية بشأن حادثة مقتل الناشط نزار بنات، جدلا واسعا على منصات التواصل، إذ تقدم الشيخ باعتذار عن مقتل بنات مبررا ما حدث بأنه خطأ في إنفاذ القانون.

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