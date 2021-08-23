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بنوك مصرية تحذر عملاءها من عمليات احتيال إلكترونية

وجهت عدد من البنوك المصرية نداء عاجلا لعملائها تحذرهم من النصب الإلكتروني على إثر حادثة احتيال تعرضت لها إحدى العميلات وآخرون إثر مشاركتهم بياناتهم السرية وفقدت مبالغ كبيرة من حسابتهم.
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202101:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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