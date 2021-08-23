بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تناول فيه وضع الاقتصاد المصري، وكيف أن الاقتصاد الموازي أو ما يعرف بـ”الاقتصاد الأسود” يلتهم 40% من الاقتصاد.
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من برنامج: هاشتاج
بنوك مصرية تحذر عملاءها من عمليات احتيال إلكترونية
وجهت عدد من البنوك المصرية نداء عاجلا لعملائها تحذرهم من النصب الإلكتروني على إثر حادثة احتيال تعرضت لها إحدى العميلات وآخرون إثر مشاركتهم بياناتهم السرية وفقدت مبالغ كبيرة من حسابتهم.
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202101:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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