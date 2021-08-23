أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إجلاء نحو 18 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن، وبدأت دول عدة إجلاء رعاياها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مناطق واسعة من بينها العاصمة كابل.
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إشادة واسعة لاستقبال قطر لاجئين أفغان بعد إجلائهم
نشر الحساب الرسمي لسفارة دولة قطر في أفغانستان صورا لوصول اللاجئين الأفغان إلى الدوحة بعد إجلائهم من مطار كابل، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادات كبيرة بدور دولة قطر في إجلاء اللاجئين.
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202104:49 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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