إشادة واسعة لاستقبال قطر لاجئين أفغان بعد إجلائهم

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إجلاء نحو 18 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن، وبدأت دول عدة إجلاء رعاياها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مناطق واسعة من بينها العاصمة كابل.