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إشادة واسعة لاستقبال قطر لاجئين أفغان بعد إجلائهم

نشر الحساب الرسمي لسفارة دولة قطر في أفغانستان صورا لوصول اللاجئين الأفغان إلى الدوحة بعد إجلائهم من مطار كابل، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادات كبيرة بدور دولة قطر في إجلاء اللاجئين.
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202104:49 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابل الساعين لمغادرة أفغانستان “أولوية قصوى” ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة.

22/8/2021
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