مازالت حكايات السوريين تحمل الكثير من الأوجاع رغم ما يشهده العالم أجمع من مآسي فبين البرد القارس وقلة الطعام تعيش مريم جدوع(10سنوات ) مع أربعة من أخواتها داخل خيمة بريف إدلب الشمالي بعدما فقدت والدها.
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من برنامج: هاشتاج
أسرة حاضنة تعيد طفلة لدار الإيواء بعد سنوات من حضانتها
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر نشرته يمنى دحروج إحدى مؤسسي فكرة الاحتضان في مصر، روت فيه قصة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات قرر حاضنوها التخلي عنها بسبب حمل الأم وعدم تحمل مسؤوليتها.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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