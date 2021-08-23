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أسرة حاضنة تعيد طفلة لدار الإيواء بعد سنوات من حضانتها

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر نشرته يمنى دحروج إحدى مؤسسي فكرة الاحتضان في مصر، روت فيه قصة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات قرر حاضنوها التخلي عنها بسبب حمل الأم وعدم تحمل مسؤوليتها.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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