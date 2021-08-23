أسرة حاضنة تعيد طفلة لدار الإيواء بعد سنوات من حضانتها

وجه الطفل خالد، رسالة مؤثرة لوالدته الصحفية سلافة مجدي المعتقلة في سجون مصر منذ أكثر من عام، عبّر فيها بكلمات طفولية عن شوقه لرؤية أمه وغنّى لها أغنية تنم عن الحنين إليها.