اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافًا سياسية مرجعيتها الإسلام (لم يسمها) بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.
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من برنامج: هاشتاج
مواقع التواصل تسخر من الرئيس التونسي قيس سعيد
تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد لموجة من السخرية والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما استشهد في أحد خطاباته بقول مأثور على أنه من القرآن الكريم.
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:17 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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