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من برنامج: هاشتاج مواقع التواصل تسخر من الرئيس التونسي قيس سعيد

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد لموجة من السخرية والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما استشهد في أحد خطاباته بقول مأثور على أنه من القرآن الكريم.

المصدر : الجزيرة مباشر