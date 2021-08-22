أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إجلاء نحو 18 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن، وبدأت دول عدة إجلاء رعاياها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مناطق واسعة من بينها العاصمة كابل.
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شقيق الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني يبايع حركة طالبان
تناقل رواد مواقع التواصل في أفغانستان مقطع فيديو لمبايعة حشمت غني شقيق الرئيس الأفغاني أشرف غني لحركة طالبان في العاصمة كابل، ولم يكن حشمت يشغل أي منصب رسمي خلال فترة رئاسة أخيه أشرف.
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:19 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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