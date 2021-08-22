أصدرت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، حكما بسجن سوري يبلغ من العمر 49 عاما لمدة 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب لدوره في إعدام جندي من قوات النظام خلال الحرب الأهلية السورية.
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رواد مواقع التواصل يحيون ذكرى مجزرة الكيماوي في سوريا
أحيا المدونون الذكرى الثامنة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري مستخدمة غاز العصاب “السارين”، ضد سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في الغوطة الغربية عام 2013 وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص.
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:22 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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