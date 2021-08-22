رواد مواقع التواصل يحيون ذكرى مجزرة الكيماوي في سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه ناقش اغتيال رئيس النظام السوري بشار الأسد، ردا على هجوم كيماوي على المدنيين في سوريا عام 2017، إلا أن وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس عارض الخطة.