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رواد مواقع التواصل يحيون ذكرى مجزرة الكيماوي في سوريا

أحيا المدونون الذكرى الثامنة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري مستخدمة غاز العصاب “السارين”، ضد سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في الغوطة الغربية عام 2013 وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص.
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:22 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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