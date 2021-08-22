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تفاعل المدونين مع تأكيد قيس سعيّد وجود محاولات لاغتياله

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيده وجود محاولات لاغتياله، ووصف سعيد أطرافا سياسية بالمتآمرة وقال إنها تسعى لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية، مؤكدا أن قوات الامن ستتصدى لها.
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:13 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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