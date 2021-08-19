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من برنامج: هاشتاج

واتساب تغلق مجموعة لحركة طالبان

أغلقت شركة فيسبوك مجموعة على تطبيقها واتساب في أفغانستان أنشأتها حركة طالبان لتلقّي شكاوى المواطنين عبرها بعد سيطرتها على هذا البلد، كما أعلن عدد من المنصات بأنها ستواصل حظر محتوى حركة طالبان.
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202102:09 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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فرنسا: 5 شروط لاعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن على حركة طالبان التقيّد بخمسة شروط لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدّداً على أن ما تدلي به من “تصريحات معتدلة” لا قيمة له إن لم يقرن بالفعل.

19/8/2021
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