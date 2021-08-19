تتوالى الانتقادات الشديدة للولايات المتحدة وبينها مواقف من الجانب الغربي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مما يكرس فشل عشرين عاما من الالتزام العسكري لحلف الأطلسي في هذا البلد.
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من برنامج: هاشتاج
جدل بشأن مقابلة الناطق باسم حركة طالبان مع قناة “كان” الإسرائيلية
جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر قناة “كان” الإسرائيلية مقابلة مع المتحدث باسم حركة طالبان، ونشر شاهين تغريدة عبر حسابه على تويتر نفى فيها علمه بأن القناة إسرائيلية.
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202102:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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