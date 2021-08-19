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تفاعل المدونين مع إعلان الإمارات استقبال الرئيس الأفغاني

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية استقبال الرئيس الافغاني أشرف غني وعائلته بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، ما أثار موجة من ردود الأفعال بين المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202102:10 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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