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من برنامج: هاشتاج وسم الجيش اللبناني يتصدر الأعلى تداولا في لبنان

تصدر وسم الجيش اللبناني الأعلى تداولا بعدما أعلن أنه بدأ في عمليات مداهمة لمحطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من البنزين، مشيرا إلى أنها سوف توزع مجانا على المواطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر