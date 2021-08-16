أعلن مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن أسعار المحروقات التي سيتم استيرادها إلى البلاد، وقال المصرف إنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة والمتعلقة بالمحروقات واحتساب أسعار الدولار طبقا لأسعار السوق.
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وسم الجيش اللبناني يتصدر الأعلى تداولا في لبنان
تصدر وسم الجيش اللبناني الأعلى تداولا بعدما أعلن أنه بدأ في عمليات مداهمة لمحطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من البنزين، مشيرا إلى أنها سوف توزع مجانا على المواطنين.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:51 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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