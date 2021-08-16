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من برنامج: هاشتاج

وسم الجيش اللبناني يتصدر الأعلى تداولا في لبنان

تصدر وسم الجيش اللبناني الأعلى تداولا بعدما أعلن أنه بدأ في عمليات مداهمة لمحطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من البنزين، مشيرا إلى أنها سوف توزع مجانا على المواطنين.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:51 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

حاكم مصرف لبنان المركزي: لا تراجع عن قرار رفع الدعم

قال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إنه مستمر في قراره رفع الدعم عن المحروقات، ولن يتراجع عنه إلا إذا أقر البرلمان قانونا يسمح للمصرف المركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية.

غضب وتكدس بمحطات الوقود.. حكومة لبنان: قرار رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون

قالت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس إن المصرف المركزي خالف القانون بإصدار قرار رفع الدعم عن المحروقات وإن الضرر الذي سيقع سيكون أكبر من منافع الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي الذي يحاول البنك حمايته.

12/8/2021
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