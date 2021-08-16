قال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إنه مستمر في قراره رفع الدعم عن المحروقات، ولن يتراجع عنه إلا إذا أقر البرلمان قانونا يسمح للمصرف المركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية.
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مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت تطلق نداء استغاثة
وجهت إدارة مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت نداء استغاثة لإنقاذ مئات المرضى من الموت في غضون 48 ساعة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود المخصص لتشغيل المولدات.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:50 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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