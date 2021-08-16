مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت تطلق نداء استغاثة

قال الدكتور فيصل القاق الأستاذ بالجامعة الأمريكية في بيروت إن الاستغاثة غير المسبوقة التي أطلقتها إدارة مستشفى الجامعة تأتي في وقت تتصاعد فيه أزمة غير قابلة للحل في لبنان، على حد وصفه.