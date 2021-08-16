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مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت تطلق نداء استغاثة

وجهت إدارة مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت نداء استغاثة لإنقاذ مئات المرضى من الموت في غضون 48 ساعة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود المخصص لتشغيل المولدات.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:50 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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