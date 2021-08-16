أثارت سيطرة حركة طالبان الأفغانية على العاصمة كابل ردود فعل واسعة في عواصم عدة حول العالم، كما انعكست على تحركات الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة الأفغانية.
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النجاحات التي حققتها طالبان قبل دخول العاصمة كابل
خلال الأشهر القليلة الماضية حققت حركة طالبان نجاحات سريعة في ربوع أفغانستان مع انسحاب القوات الامريكية وغيرها من القوات الأجنبية، حتى استعادتها للحكم في كابل بتاريخ 15 من أغسطس/آب 2020.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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