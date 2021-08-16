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النجاحات التي حققتها طالبان قبل دخول العاصمة كابل

خلال الأشهر القليلة الماضية حققت حركة طالبان نجاحات سريعة في ربوع أفغانستان مع انسحاب القوات الامريكية وغيرها من القوات الأجنبية، حتى استعادتها للحكم في كابل بتاريخ 15 من أغسطس/آب 2020.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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