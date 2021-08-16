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اسم أفغانستان وطالبان يتصدران الأعلى تداولا عالميا

أثارت سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل ردود فعل واسعة، إذ تصدر اسم أفغانستان وطالبان لائحة الأعلى تداولا عالميا، وسيطرت طالبان على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

ترمب يدعو بايدن إلى الاستقالة بسبب انتصار طالبان

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمس الأحد خليفته جو بايدن إلى الاستقالة على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان وبسبب ما اعتبر أنه سوء إدارة من جانب بايدن لملفات أخرى مثل جائحة كورونا.

16/8/2021
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