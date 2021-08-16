وصلت طالبان الأحد إلى العاصمة الأفغانية كابل في حين غادر الرئيس أشرف غني البلاد تاركًا السلطة عمليًا للحركة في مؤشر إلى انتصارها العسكري الكامل في غضون عشرة أيام فقط.
01:47
من برنامج: هاشتاج
اسم أفغانستان وطالبان يتصدران الأعلى تداولا عالميا
أثارت سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل ردود فعل واسعة، إذ تصدر اسم أفغانستان وطالبان لائحة الأعلى تداولا عالميا، وسيطرت طالبان على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
شاهد المزيد