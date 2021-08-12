بمجرد انتشار خبر توقيع لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان، بدأت القمصان التي تحمل اسمه تنفد من المحال وتكالب الملايين على حسابات النادي على مواقع التواصل لمتابعة ما يستجد.
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من برنامج: هاشتاج
ميسي يواصل تصدر منصات التواصل الاجتماعي
أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، طوابير من معجبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان وهي تصطف للحصول على قميص مهاجم برشلونة السابق.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202103:29 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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