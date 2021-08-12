البث الحي
07:39

من برنامج: هاشتاج

ميسي يواصل تصدر منصات التواصل الاجتماعي

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، طوابير من معجبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان وهي تصطف للحصول على قميص مهاجم برشلونة السابق.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202103:29 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

جدل على مواقع التواصل بعد الإعلان عن تسليم البشير للجنائية الدولية

02:30
(الجزيرة)

راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس

03:31
(الجزيرة)

مصر.. تحذيرات حقوقية عن أوضاع نزلاء سجن العقرب

04:02
(الجزيرة)

إعلان الحداد الوطني على ضحايا حرائق الغابات في الجزائر

07:45
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

جدل على مواقع التواصل بعد الإعلان عن تسليم البشير للجنائية الدولية

02:30
(الجزيرة)

راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس

03:31
(الجزيرة)

مصر.. تحذيرات حقوقية عن أوضاع نزلاء سجن العقرب

04:02
(الجزيرة)

إعلان الحداد الوطني على ضحايا حرائق الغابات في الجزائر

07:45
شاهد المزيد

حول هذه القصة

طوابير المعجبين تصطف لشراء قميص ميسي (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع اليوم الأربعاء، طوابير من معجبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوف نادي باريس سان جرمان وهي تصطف للحصول على قميص مهاجم برشلونة السابق.

11/8/2021
المزيد من البرامج

جدل على مواقع التواصل بعد الإعلان عن تسليم البشير للجنائية الدولية

(الجزيرة)

راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس

(الجزيرة)

مصر.. تحذيرات حقوقية عن أوضاع نزلاء سجن العقرب

(الجزيرة)

إعلان الحداد الوطني على ضحايا حرائق الغابات في الجزائر

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لا أستطيع التنفس.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي نيجيري في إندونيسيا

اعتداء مسؤولين هجرة اندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري (منصات التواصل)

الجزائر تنتفض بعد قتل شاب ظلما بتهمة إشعال الحرائق (فيديو)

الشاب الضحية فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل (مواقع التواصل)

مليون مشاهدة لرجل مخمور حاول الوصول إلى طائرته عبر أكثر الطرق غرابة (فيديو)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)