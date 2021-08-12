ميسي يواصل تصدر منصات التواصل الاجتماعي

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع اليوم الأربعاء، طوابير من معجبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوف نادي باريس سان جرمان وهي تصطف للحصول على قميص مهاجم برشلونة السابق.